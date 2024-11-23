Київський клуб продовжує вести боротьбу з «Олександрією» за лідерство у чемпіонаті України

У суботу, 23 листопада, київське «Динамо» в межах 14-го туру чемпіонату України прийматиме одеський «Чорноморець». Матч відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського і розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Максим Козиряцький (Запоріжжя), а за VAR відповідатиме Микола Балакін (Київська обл.).

Минулого туру «Динамо» у принциповій дуелі здолало «Полісся» (2:1) і разом з «Олександрією» лідирує в турнірній таблиці УПЛ. «Чорноморець» натомість востаннє вигравав ще 4 жовтня – останні два матчі підопічні Олександра Бабича завершували без очок.

У своїй історії команди 53 рази зустрічались в межах УПЛ: «Динамо» здобуло 38 перемог, «Чорноморець» тріумфував в 7 матчах, ще 8 поєдинків завершилось внічию. Загальна різниця м’ячів – 117:44 на користь киян.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,21, тоді як успіх «Чорноморця» оцінюють у космічні 17,00. Нічия котирується у 6,50. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,73, тоді як тотал менше 2,5 – 2,18.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,70) та Едуардо Герреро (1,80). У «Чорноморця» перспективи відзначитись приписують Олексію Хобленку (3,50). Серед найекзотичних варіантів – хет-трики Андрія Ярмоленка (18,00) та Олексія Хобленка (30,00).

Де дивитися матч 14-го туру УПЛ між «Динамо» та «Чорноморцем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Також гру в прямому ефірі покаже офіційний YouTube-канал Динамо.