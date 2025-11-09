Черкасці здобули першу в своїй історії перемогу над киянам

У неділю, 9 листопада, «Динамо» в межах 12-го туру УПЛ в Києві приймало черкаський ЛНЗ. Здавалось, після розкішної перемоги киян у Лізі конференцій черкасці стануть їхньою черговою жертвою, однак все вийшло з точністю до навпаки...

УПЛ, 12-й тур

«Динамо» (Київ) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:1

Гол: Пастух, 45+1

Вже на 2-й хвилині Проспер вривався у штрафний майданчик «Динамо» правим флангом, але Михайленко у підкаті вибив м'яч за ворота. Волошин повторив комбінацію суперника – черкасці винесли на кутовий. На 16-й хвилині Піхальонок навішував зі стандарту – Михавкові не вистачило зовсім трохи, аби замкнути на дальній стійці.

В середині тайму Кабаєв бив з лінії штрафного по центру – без проблем для голкіпера ЛНЗ. Згодом був шанс у Герреро з району одинадцятиметрової позначки, але Паламарчук знову врятував. Наприкінці тайму гості декілька разів втікали у контратаки й одна з них у доданий час завершилась голом: Проспера вивели сам на сам, Нещерет відбив його удар, але Пастух на добиванні закрутив у дальню дев'ятку – сфера від стійки влетіла у сітку.

На 55-й хвилині арбітр після боротьби Муравського і Попова призначив суперечливий пенальті на користь «Динамо». На щастя, після перегляду VAR він своє рішення скасував. В середині тайму Паламарчук вчасно вийшов з воріт і кулаками вибив м’яч в аут, перервавши простріл з правого флангу. Кияни притисли суперника, намагаючись врятувати бодай нічию, але черкасців цього вечора було не зупинити.

Перемога дозволила ЛНЗ набрати 23 очки й піднятись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Динамо» з 20-ма пунктами стало четвертим.