ФК «Динамо» ефектно стартувало у найпрестижнішому єврокубку

Київське «Динамо» у першому офіційному матчі сезону 2024/25 у межах 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів здолало сербський «Партизан».

Ліга чемпіонів, 2-й тур кваліфікації

ФК «Динамо» (Україна) – ФК «Партизан» (Сербія) – 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 – Сальданья, 21, 66

Вже на 4-й хвилині Ярмоленко ефектно пробивав у падінні через себе після прострілу з лівого флангу, але не влучив у площину воріт. На 20-й хвилині Караваєв зачепив ногу Калюлю, і арбітр після перегляду VAR вказав на одинадцятиметрову позначку. Сальданья з пенальті легко переграв Бущана.

У середині тайму Ярмоленко небезпечно закручував з правого флангу у дальній кут, але м’яч пройшов паралельно з воротами. На 35-й хвилині спочатку Ярмоленко, а потім Кабаєв двічі били по воротах Партизана, але голкіпер перевів на кутовий. Через 5 хвилин Шапаренко таки акумулював усі напівмоменти у результативний удар, потужно пробивши під поперечину з лінії штрафного.

Не минуло і 2-х хвилин, як кияни вийшли вперед: Бражко ударом з відскоком від газону влучив у ліву стійку, від якої м’яч влетів у сітку. Вже у доданий час Караваєв завдяки рикошету забив гол у роздягальню, зробивши перевагу киян більш комфортною.

По перерві Кабаєв прорвався центром і потужно, а головне результативно пробив у лівий кут воріт. На 66-й хвилині сербам вдалось заколисати «Динамо» і в одній з атак скоротити відставання – Сальданья оформив дубль, буквально запхавши мʼяч у сітку після прострілу з лівого флангу. Наприкінці зустрічі Попов був першим на добиванні після удару зі штрафного. Вже у доданий час Піхальонок поставив масну крапку у грі, забивши свій дебютний гол за ФК «Динамо».

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень – у середу, 31 липня, у Белграді. Партизан домашній матч через санкції від УЄФА зіграє при порожніх трибунах.