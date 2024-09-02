Перший матч у Лізі Європи «Динамо» зіграє проти італійського «Лаціо» вже 25 вересня.

Київське «Динамо» озвучило місце, де прийматиме своїх суперників у Лізі Європи. Аби грати в основному етапі другого за силою євротурніру, підопічні Олександра Шовковського у кваліфікації Ліги чемпіонів пройшли сербський «Партизан» і шотландський «Рейнджерс», а потім за підсумками двох матчів вилетіли у раунді плейоф від австрійського «Зальцбурга».

Номінальні домашні матчі у Лізі Європи Динамо гратиме у німецькому Гамбурзі на «Фолькспаркштадіоні», який вміщає 51500 глядачів. Про це президент київського клубу Ігор Суркіс розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «ПРОФУТБОЛ Digital».

«Через кожні 2-3 дні ми повинні повертатися в Україну. Будемо мати фактично вісім виїздів. Нам доведеться виїжджати на матч з «Реал Сосьєдадом», потім їхати в Гамбург, де ми будемо грати. Це дуже тяжко для хлопців», – зазначив Суркіс.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 у Лізі Європи не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють у 1/16 фіналу. Всі учасники перед жеребкуванням були розподілені на 4 кошики по 9 команд, залежно від клубного рейтингу. Кожна команда проведе поєдинки проти двох інших клубів з кожного кошика (одна гра – вдома, друга – на виїзді). Загалом буде зіграно 8 турів.

Згідно з результатами жеребкування суперниками «Динамо» стали: два представники Італії – «Рома» і «Лаціо», угорський «Ференцварош», іспанський «Реал Сосьєдад», турецький «Галатасарай», чеська «Вікторія» Пльзень, латвійський РФШ та німецький «Хоффенхайм».

Повний календар «Динамо» у Лізі Європи сезону 2024/25 виглядає наступним чином: