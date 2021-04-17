Київське «Динамо» святкувало перемогу у матчі проти донецького «Шахтаря». Матч відбувся в Києві на НСК «Олімпійський», а господарями матчу були саме «гірники».

До цього матчу «Динамо» випереджало «Шахтар» на сім очок в турнірній таблиці. Тож «Шахтарю» треба було перемагати, щоб скорочувати відставання. Матч першого кола закінчився розгромною перемогою «Шахтаря». А в останніх п’яти матчах чемпіонату перемогу святкувала донецька команда. От тільки в минулому сезоні в 1/8 фіналу Кубка України перемогли кияни. І вони ж здобули Суперкубок України в матчі проти «помаранчево-чорних».

У матчі в Києві в суботу, 17 квітня, все вирішив єдиний гол. Його було забито на 34-й хвилині. Олександра Андрієвського збили у штрафному майданчику, і після поради з VAR-арбітром, Катерина Монзуль призначила пенальті. Його реалізував Карлос Де Пена. Хоча голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін і вгадав напрям польоту м’яча, але дотягнутися до нього не зумів.

«Динамо» завдяки цій перемозі випереджає тепер «Шахтар» на 10 очок. До закінчення чемпіонату залишилося чотири тури. Тож кияни можуть оформити чемпіонство вже в наступному турі в матчі проти «Інгульця». Для них це буде перше чемпіонство за п’ять років.

Серед тижня на «Динамо» ще очікує півфінальний поєдинок Кубка України проти «Агробізнесу».