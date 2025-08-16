Кияни намагатимуться закріпитися на вершині турнірної таблиці

У суботу, 16 серпня, «Динамо» в межах 3-го туру чемпіонату України зіграє з «Епіцентром». Гра відбудеться у Тернополі на міському стадіоні ім. Р. Шухевича і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олександр Афанасьєв (Харків), а за VAR відповідатиме Ігор Пасхал (Херсон).

Свій історичний дебют в УПЛ «Епіцентр» розпочав матчем з «Шахтарем». Команда Сергія Нагорняка дала бій «гірникам», однак не змогла втримати свої ворота на замку, пропустивши єдиний гол на останніх хвилинах зустрічі. У 2-му турі новачок еліти мінімально програв черкаському ЛНЗ.

«Динамо» ж у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів двічі впевнено обіграло чемпіона Мальти – «Хамрун Спартанс». Однак у наступному раунді турніру двічі поступилось кіпрському «Пафосу» і вилетіло в Лігу Європи. У чемпіонаті України кияни мінімально перемогли рівненський «Верес» (1:0) і розгромили львівський «Рух» (5:1).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,30, тоді як успіх «Епіцентра» оцінюють у жалюгідні 11,50. Нічия котирується в 5,40. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,74, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,15. Найбільше м’ячів у «Динамо» чекають від Владислава Ваната (1,70) та Андрія Ярмоленка (1,90). В «Епіцентра» відзначитись можуть Хоакінете та Андрій Борячук (обидва по 4,00).

Де дивитися матч 3-го туру УПЛ між «Епіцентром» та «Динамо»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.