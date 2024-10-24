Кияни спробують здобути дебютну перемогу у єврокубках

У четвер, 24 жовтня, київське «Динамо» на виїзді в межах 3-го туру оновленої Ліги Європи зіграє з італійською «Ромою». Поєдинок відбудеться у Римі на арені «Стадіо Олімпіко» й розпочнеться о 19:45 за київським часом. Обслуговувати матч буде нідерландська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Сердаром Гозюбююком (за VAR відповідатиме Денніс Гіглер).

Киянам відступати нікуди: у першому турі підопічні Олександра Шовковського зазнали розгрому від «Лаціо» (0:3), а в другому – поступились німецькому «Хоффенхайму» (0:2). Як наслідок, «Динамо» не набрало жодного очка і посідає у турнірній таблиці оновленої Ліги Європи передостанню 35-ту сходинку.

У «Роми» справи теж йдуть не найкращим чином: римляни на старті турніру зіграли унічию з іспанським «Атлетіком» (1:1), а згодом зазнали сенсаційної поразки від шведського «Ельфсборга» (0:1).

Раніше жереб двічі зводив майбутніх суперників в єврокубкових турнірах – обидва рази команди перетиналися в груповому турнірі Ліги чемпіонів. У сезоні-2004/05 кияни виграли перший тайм у Римі (0:1), а на другий команди не вийшли через влучання стороннього предмету в арбітра – у підсумку римлянам було присуджено технічну поразку. В Києві ж динамівці здобули повноцінну перемогу (2:0). Взяти реванш «Ромі» вдалося через три роки (в сезоні-2007/08) – тоді вже дві перемоги здобули «вовки» (2:0 у Римі та 4:1 у Києві).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Рому». На їхню перемогу дають 1,50, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 6,30. Нічия котирується у 4,65.

Фахівці чекають результативного футболу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,72, тоді як тотал менше 2,5 – 2,18. Найбільше шансів забити в італійців мають український легіонер Артем Довбик (1,85) та аргентинець Пауло Дибала (2,55). В «Динамо» максимальні перспективи відзначитись прогнозують Владиславу Ванату (4,60).

Де дивитися матч Ліги Європи між «Ромою» та «Динамо»

Пряма трансляція матчу для українських уболівальників буде доступна на каналі «Футбол 1» медіасервісу MEGOGO.