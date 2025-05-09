Житомирці ведуть відчайдушну боротьбу за потрапляння в Лігу конференцій

У пʼятницю, 9 травня, відбудеться поєдинок 28-го туру чемпіонату України, в якому «Динамо» на виїзді зіграє з «Поліссям». Гра на Центральному міському стадіоні «Полісся» у Житомирі розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Романов В. М. (Дніпро), а за VAR відповідатиме Шурман Д. Л. (Київська обл.).

«Полісся» веде відчайдушну боротьбу за четверту сходинку, яка дозволить команді Імада Ашура вдруге в історії кваліфікуватися до єврокубків. Житомирці мали шанс пробитись в Лігу конференцій через Кубок України, але зупинились за крок до фіналу, поступившись «Шахтарю». Дві нічиї та поразка в останніх трьох турах дозволили конкурентам «Полісся» – «Кривбасу» та «Карпатам» – зрівнятися з житомирцями за очками. Тож усе вирішиться у завершальних трьох турах.

Своєю чергою «Динамо», аби гарантовано оформити чемпіонство УПЛ, достатньо набрати 5 очок у трьох завершальних турах сезону. Тож перемога в Житомирі дуже наблизить Шовковського і Ко до омріяного титулу.

У своїй історії команди на офіційному рівні зустрічались 4 рази – тричі перемагало «Динамо» й 1 раз «Полісся». Попередня зустріч 13-го туру, яка відбулась 10 листопада, завершилась перемогою киян з рахунком 2:1.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,82, тоді як успіх «Полісся» оцінюють у 4,75. Нічия котирується у 3,60. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,21, тоді як тотал менше 2,5 – 1,71. Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,90) та Андрій Ярмоленко (3,00), тоді як в «Поліссі» роблять ставку на Факундо Батісту (3,00) та Олексія Гуцуляка (3,50).

Де дивитися матч 28-го туру УПЛ між «Поліссям» та «Динамо»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.