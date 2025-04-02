Підопічні Віталія Пономарьова спробують взяти реванш за нещодавню поразку

У вівторок, 2 квітня, «Рух» в межах 1/4 фіналу Кубка України прийматиме «Динамо». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Віталій Романов (Дніпро), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

Обидві команди розпочали свій виступ у кубковому розіграші поточного сезону зі стадії 1/8 фіналу. «Динамо» в Полтаві лише в додатковий час зламало опір «Ворскли» (2:1), а «Рух» виявився сильнішим у львівському дербі проти «Карпат» (1:0). Напередодні суперники вже провели своєрідну розминку перед кубковим турніром, зігравши між собою в межах 22-го туру УПЛ – там сильнішими виявились кияни (2:0).

Зазначимо, що «Динамо» є 13-разовим володарем Кубка України (на один титул більше лише у «Шахтаря»), а найкращим досягненням «Руха» до нинішнього сезону був вихід до 1/8 фіналу – виступ у чвертьфіналі для «жовто-чорних» є найкращим показником. Варто додати, що «Рух» у своїй історії ще жодного разу не перемагав Динамо – у доробку львів’ян лише дві нічиї і сім поразок.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,52, тоді як успіх «Руха» оцінюють у 6,60. Нічия котирується у 4,35. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,29, тоді як тотал менше 2,5 – 1,62. Найбільше шансів забити в «Динамо» мають Владислав Ванат (1,70) та Андрій Ярмоленко (2,50). У «Руха» відзначитись можуть Юрій Климчук та Ярослав Карабін (обидва по 5,00).

Де дивитися матч 1/4 фіналу Кубка України між «Рухом» та «Динамо»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.