«Олександрія» і «Динамо» проведуть вже 36-ту зустріч у своїй історії

У середу, 17 вересня, «Олександрія» в межах 1/16 фіналу Кубка України прийматиме київське «Динамо». Поєдинок відбудеться в Олександрії на стадіоні «Ніка» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром матчу буде Олександр Омельченко зі Слов’янська.

Обидва клуби, які представляли Україну в єврокубках, пропустили перший раунд і стартують з 1/16 фіналу. Нагадаємо, «Динамо» за підсумками минулого сезону стало чемпіоном України й здобуло право виступати в Лізі чемпіонів, однак у кваліфікації опустилось спочатку у Лігу Європи, а згодом в Лігу конференцій. Своєю чергою «Олександрія» вперше в історії здобула срібло УПЛ і можливість грати у третьому за силою євротурнірі, але вилетіла у першому ж раунді кваліфікації, двічі поступившись сербському «Партизану».

У поточній першості команди демонструють діаметрально протилежні результати. Якщо «Динамо» після 5-ти турів має майже стовідсотковий результат (4 перемоги і одна нічия) і з 13 балами очолює турнірну таблицю чемпіонату України, то «Олександрія» лише в останньому матчі першості змогла здобути дебютну перемогу, розбивши черкаський ЛНЗ (4:1).

«Олександрія» і «Динамо» у своїй історії зустрічались 35 разів. Двічі перемогу святкували містяни, 6 разів була зафіксована нічия і ще 27 разів сильнішими були кияни.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу «біло-синіх» дають 1,35, тоді як успіх олександрійців оцінюють у 9,00. Нічия котирується в 5,00.

Фахівці не очікують від команд великої кількості забитих голів: тотал 2,5 більше становить 1,85, тоді як тотал менше 2,5 – 1,95.

Нагадаємо, минулого сезону «Динамо» у Кубку України дійшло до фіналу, де в серії пенальті поступилось «Шахтарю» з рахунком 5:6. «Олександрія» ж вилетіла в 1/4 фіналу, в лотереї програвши «Поліссю» (3:4).