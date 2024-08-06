Київський клуб продовжує боротьбу за вихід у груповий етап найпрестижнішого єврокубку

У вівторок, 6 серпня, київське «Динамо» проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником команди Олександра Шовковського буде шотландський «Рейнджерс». Гра відбудеться на стадіоні «Люблін Арена» у Польщі, а сам поєдинок стартує о 21:00.

Обидві команди минулого сезону фінішували другими у своїх чемпіонатах: «Динамо» пропустило на перше місце донецький «Шахтар», а «Рейнджерс» відстав від «Селтіка» на 8 очок.

Кияни поки не стартували в УПЛ через участь гравців в олімпійській збірній України. Натомість команда встигла провести два офіційні поєдинки у 2-ту турі кваліфікації ЛЧ, розгромивши за сумою двох матчів сербський «Партизан» (9:2). Своєю чергою «Рейнджерс» у єврокубках стартує саме матчем з «Динамо», але зіграв один поєдинок у чемпіонаті Шотландії, розписавши безгольову нічию з «Хартс».

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». Коефіцієнт на перемогу українців становить 2,18. Успіх шотландців букмекери оцінюють у 3,35, а нічию – у 3,75.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,75, тоді як тотал менше 2,5 – 2,21.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (3,00), Андрій Ярмоленко (3,50), Віталій Буяльський та Микола Шапаренка (обидва – 4,00). У «Рейнджерс» букмекери ставлять на бомбардирський талант Сіріля Дессера (3,20).

Де дивитися перший матч 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів

У цифровому мовленні T2 пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі «2+2». Натомість в кабельних мережах і на онлайн-платформах матч можна буде переглянути на клубному каналі «Динамо TV». Також двобій покажуть на YouTube-каналі Динамо.