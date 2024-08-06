Київський клуб готується до дуелі з непростим суперником

Двох польських арбітрів минулої ночі затримала поліція в Любліні за крадіжку дорожнього знаку, повідомляє TVP Sport. Як виявилось згодом, це були футбольні арбітри Бартош Франковскі і Томаш Мусял, які мали працювати на VAR у матчі 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та шотландським «Рейнджерс».

Напередодні поєдинку чоловіки влаштували вечірку, після якої їх потягнуло на подвиги. За інформацією джерела, обидва судді були в стані алкогольного сп'яніння: у Бартоша виявлено 1,8 проміле алкоголю в крові, а у Томаша – 1,7 проміле. Ніч вони провели у витверезнику.

УЄФА миттєво відреагував на скандал, оголосивши про зміни у складі суддівської бригади. На матчі між «Динамо» та «Рейнджерс» за систему VAR відтепер відповідатиме Томаш Квятковскі, а допомагати йому буде Павел Малец.

Нагадаємо, номінально домашній поєдинок між українською та шотландською командами відбудеться сьогодні, 6 серпня, на Люблін Арені у Польщі. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 13 серпня.