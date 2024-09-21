Львівський клуб спробує реабілітуватись за розгром своєї молодіжної команди від Динамо U-19 з рахунком 0:10

У суботу, 21 вересня, київське «Динамо» в 7-му турі української Прем’єр-ліги прийматиме львівський Рух. Поєдинок відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського і стартує о 18:00. Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а за VAR відповідатиме Олексій Деревінський.

«Динамо» після 6-ти турів лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок – підопічні Олександра Шовковського видали переможну серію з 5-ти матчів і мають гру в запасі. Дуель з «Рухом» буде для киян своєрідною репетицією перед стартом у Лізі Європи: вже у середу, 25 вересня, команда у Гамбурзі в межах 1-го туру прийматиме італійський «Лаціо».

«Рух» у чемпіонаті України наразі йде шостим. Львів’яни у попередньому турі у більшості не змогли здолати полтавську «Ворсклу», розійшовшись миром. Буде у команди Віталія Пономарьова ще одне принципове завдання – реабілітуватись за молодіжку, яка напередодні поступилась «Динамо» U-19 з рахунком 0:10.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,35, тоді як успіх львів’ян оцінюють у космічні 10,00. Нічия котирується у 5,20. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,31, тоді як тотал менше 2,5 – 3,25.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають одразу троє гравців – Владислав Ванат (2,00) та новачок Едуардо Герреро (2,20), у «Руха» – Ігор Краснопір (2,75) та Ілля Квасниця (3,00). Серед екзотичних варіантів – хет-трики Андрія Ярмоленка (50,00) і Миколи Шапаренка (70,00).

Нагадаємо, останній матч між командами, який відбувся на стадіоні «Арена Львів» 25 травня в межах 30-го туру сезону 2023/24 завершився перемогою киян з рахунком 2:1.

Де дивитися матч 7-го туру УПЛ між «Динамо» та «Рухом»

Матч «Динамо» – «Рух» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Окрім того, переглянути гру можна на клубному YouTube-каналі «Динамо».