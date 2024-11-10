Житомирці зазнали вже другої поразки поспіль

У неділю, 10 листопада, київське «Динамо» в межах 13-го туру чемпіонату України зустрічалось з житомирським «Поліссям». Підопічним Олександра Шовковського вдалось реабілітуватись за нищівну поразку від угорського «Ференцвароша» у Лізі Європи і здобути надважливу перемогу.

Україна, УПЛ, 13-й тур

«Динамо» (Київ) – «Полісся» (Житомир) – 2:1

Голи: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (п.) – Гуцуляк, 86

Вилучення: Михайліченко, 45 (Полісся, друга жовта картка)

Виснажене як морально, так і фізично «Динамо», що ледве оговталось від критики за розгром у єврокубках, зустрічалось з розлюченим «Поліссям», яке лише минулого туру зазнало дебютної поразки в УПЛ через помилку арбітра. Вже в середині тайму кияни вели з рахунком 2:0: спочатку Ванат в дотик замкнув простріл від Шапаренка з лівого флангу, а за трохи Ярмоленко реалізував пенальті за гру рукою Смолякова. Для лідера «Динамо» цей гол став 100-м в УПЛ.

За мить до перерви Михайліченко заробив другу жовту картку і залишив житомирців у меншості на весь другий тайм. Наприкінці зустрічі Гуцуляк один гол відквитав, вдало зігравши на добиванні після навісу з кутового, однак на більше підопічних Імада Ашура не вистачило.

Перемога принесла «Динамо» 32 очки й повернула на першу сходинку турнірної таблиці (в «Олександрії» стільки ж пунктів, але гірша різниця забитих і пропущених м’ячів). «Полісся» з 22-ма балами залишилось четвертим.