Донецький клуб після перемоги в Лізі чемпіонів зумів розвинути успіх і у внутрішній першості

У неділю, 10 листопада, донецький «Шахтар» в межах 13-го туру чемпіонату України приймав луганську «Зорю». «Гірники» пропустили першими, але зуміли відігратись, а згодом вирвати перемогу, яка зміцнила їхні позиції у трійці УПЛ.

Україна, УПЛ, 13-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 3:1

Голи: Бондаренко, 51 (п.), Кевін, 54, Джордан, 90+3 (аг.) – Яцик, 37

Попри шквальні атаки «Шахтаря» першою забила «Зоря». Чудові індивідуальні дії продемонстрував хавбек «Динамо» Олександр Яцик, який виступає за луганців в оренді. 21-річний півзахисник отримав передачу на лівому фланзі, на швидкості обіграв захисника, змістився ближче до центру і з меж штрафного закрутив у дальній кут.

«Шахтар» відігрався по перерві завдяки пенальті: Вантух зачепив Бондаренка у власному штрафному і сам постраждалий чітко виконав вирок. За три хвилини Кевін вивів «помаранчево-чорних» вперед після передачі Тобіаса – Турбаєвський навіть не встиг зреагувати. Вже у доданий час Джордан зрізав м’яч у свої ворота, намагаючись перервати простріл Зубкова.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 26 очок і піднятись на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Зоря» з 15-ма пунктами залишилась десятою.