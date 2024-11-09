Чемпіонат України отримав нового одноосібного лідера

У суботу, 9 листопада, «Карпати» в межах 13-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічались з «Олександрією». На жаль, продовжити серію перемог до чотирьох поєдинків команді Владислава Лупашка не вдалось – іменитий суперник влаштував розгром опоненту й очолив турнірну таблицю УПЛ.

Україна, УПЛ, 12-й тур

«Олександрія» (Олександрія) – «Карпати» (Львів) – 3:0

Голи: Кампос, 36, 54 (п.), 87 (п.)

Господарі з перших хвилин кинулись до воріт суперника, але до середини тайму все зводилось до сумбуру і в’язкої боротьби з мінімумом небезпечних моментів. На 36-й хвилині «Олександрія» заробила право на штрафний і португальський захисник Мігель Кампос не залишив шансів Кемкіну після удару зі стандарту. Очеретько міг забивати гол у роздягальню, але пробив повз ворота.

По перерві Педросо сфолив проти Безерри у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Кампос з позначки записав до свого доробку дубль. Мишньов міг добивати «Карпати», але влучив у стійку. Наприкінці матчу олександрійці остаточно розвіяли інтригу, забивши втретє – ще один пенальті реалізував Кампос, оформивши хет-трик.

Перемога дозволила «Олександрії» набрати 32 очки й одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. «Карпати» з 18-ма пунктами залишились п’ятими.