Дебютна перемога донеччан підсолодила гіркоту від ганьби киян

На тижні (в період з 5 по 7 листопада) відбулись матчі 4-го туру у єврокубках. У Лізі чемпіонів донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені здобув першу перемогу в сезоні, здолавши швейцарський «Янг Бойз» (2:1). Натомість «Динамо» зганьбилось у Лізі Європи, програвши з розгромним рахунком угорському «Ференцварошу» (0:4).

Завдяки успіху «Шахтаря», який приніс у загальну скарбничку 0,4 бала, Україні в рейтингу коефіцієнтів УЄФА вдалось втримати свої позиції й залишитись на 21-й сходинці. Водночас через поразку «Динамо» прямому конкуренту скоротити відставання від «синьо-жовтих» змогла Угорщина.

Не змінилося відставання України від 20-ї Сербії. За поразку «Црвени Звезди» у Лізі чемпіонів від «Барселони» (2:5) реабілітувалась «Бачка-Топола», яка у Лізі конференцій перемогла «Лугано» (4:1) і зберегла дистанцію з нами в 0,675 очка. Натомість до 2,875 бала від України відірвались хорвати, які йдуть 19-ми – загребське «Динамо» у Лізі чемпіонів обіграло братиславський «Слован» (4:1).

У топ-10 таблиці коефіцієнтів змін не відбулось: очолює рейтинг Англія, на другому місці перебуває Італія, а третьою йде Іспанія.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ-10 (станом на 8 листопада)

Англія – 95,161 очка (7/7 клубів продовжують виступи)

Італія – 84,107 (8/8)

Іспанія – 78,420 (7/7)

Німеччина – 76,285 (8/8)

Франція – 63,238 (6/7)

Нідерланди – 58,567 (5/6)

Португалія – 55,217 (5/5)

Бельгія – 48,600 (5/5)

Чехія – 41,050 (4/5)

Туреччина – 39,300 (4/5)

…

18. Польща – 29,625 (2/4)

19. Хорватія – 26,275 (1/4)

20. Сербія – 24,075 (2/5)

21. Україна – 23,400 (2/5)

22. Угорщина – 22,000 (1/4)

23. Швеція – 22,000 (3/4)

Нагадаємо, своє чергові матчі у єврокубках українці проведуть вже за два тижні: «Шахтар» у середу, 27 листопада, на виїзді зіграє з нідерландським ПСВ у Лізі чемпіонів, а «Динамо» наступного дня прийматиме чеську «Вікторію» Пльзень у Лізі Європи.