У битві лідера і надвмотивованого аутсайдера можна чекати чого завгодно

У суботу, 3 травня, «Динамо» в межах 27-го туру чемпіонату України на виїзді зіграє з «Інгульцем». Через бюрократичні проблеми з новозбудованою ареною петровці продовжують побиватися іншими стадіонами, тож прийматимуть киян в Олександрії на КСК «Ніка». Поєдинок розпочнеться о 15:30. Головним арбітром зустрічі буде Панчишин Д. І. (Харків), а за VAR відповідатиме Пасхал І. Ю. (Херсон).

Посеред тижня «Інгулець» зіграв перенесений матч 16-го туру проти «Зорі», сенсаційно перемігши в Олександрії. Ця звитяга дозволила команді Василя Кобіна покинути останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Відтепер боротьба за виживання в елітному дивізіоні максимально загострилася – для порятунку петровцям треба набирати максимум очок у завершальних турах.

Своєю чергою «Динамо» залишається головним фаворитом на чемпіонство. Підопічні Олександра Шовковського за 4 тури до фінішу випереджають «Олександрію» на 4 очки, тож розслаблятися поки не можна. У попередньому матчі кияни проявили волю й характер і оформили вольовий камбек з «Шахтарем», що мало б додати настрою та мотивації на кінцівку сезону.

У своїй історії команди зустрічались шість разів – 4 перемоги «Динамо», 1 нічия та 1 поразка «біло-синіх». У першому колі кияни розбили «Інгулець» з рахунком 5:2.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,31, тоді як успіх «Інгульця» оцінюють у 10,50. Нічия котирується у 5,50. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,66, тоді як тотал менше 2,5 – 2,21. Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,70) та Андрій Ярмоленко (2,10), тоді як в «Інгульці» роблять ставку на Валерія Сада (7,00) та Олександра П’ятова.

Де дивитися матч 27-го туру УПЛ між «Інгульцем» та «Динамо»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.