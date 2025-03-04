Аудитори виявили низку порушень з боку директора Кам’янець-Подільського музею

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок директору місцевого музею-заповідника Олександру Зарембі за зловживання службовим становищем. Посадовець призначав незаконні премії та доплати, за що отримав два роки іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 26 лютого, із січня 2020 року по вересень 2023 року директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба призначав собі та керівному складу незаконні доплати.

Крім того, як раніше повідомляв ZAXID.NET, під час перевірки працівники Держаудитслужби також виявили, що посадовець не ініціював проведення ремонтних робіт, на які отримав гроші з міського бюджету. Його дії призвели до збитків на понад пів мільйона гривень.

Олександр Заремба повністю визнав свою провину і розкаявся.

Суддя Ксенія Шульга визнала директора музею винним за ч. 2,3 ст. 191 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.