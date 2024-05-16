Аудитори виявили низку порушень у музеї в Кам’янці-Подільському

Директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника сам собі призначав премії та доплати, а також не ініціював проведення ремонтних робіт, на які міська влада виділяла гроші. Про це 16 травня повідомили в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

Під час ревізії працівники Держаудитслужби встановили, що директор музею із січня 2020 року по вересень 2023 року призначав собі та керівному складу незаконні доплати. Крім того, він так і не ініціював проведення ремонтних робіт, на які отримав гроші з міського бюджету.

«Аудитори задокументували досить значні порушення із капітальними видатками. Йдеться про виконання робіт двома підрядними організаціями на 3,3 млн грн. Одна фірма – підрядник “забула” про отриманий аванс, а інша не виконала належного обсягу робіт», – йдеться у повідомленні.

В установі не вказують імені та прізвища підозрюваного, втім відомо, що багаторічний керівник музею – Олександр Заремба. Як уточнює «Опендатабот», він є в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Низка незаконних дій посадовця призвела до збитків на понад півмільйона гривень. Частину незаконних виплат уже повернули в міський бюджет.

Аудитори передали матеріали справи правоохоронцям, які з’ясовуватимуть усі обставини злочину.