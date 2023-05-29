У прокуратури є три місяці, аби оскаржити ухвалу у Верховному Суді

Львівський апеляційний суд скасував вирок колишньому директору львівського культурного центру «Супутник» Олександру Агашкову. У березні його засудили до двох років ув’язнення за отриманий у квітні 2018 року хабар у 10 тис. грн. Проте Агашков одразу подав апеляцію на рішення суду. У понеділок, 29 травня, стало відомо, що його справу закрили оскільки минув термін її давності. Про скасування вироку Агашкову повідомили «Наші Гроші. Львів».

Нагадаємо, 6 березня Залізничний районний суд Львова визнав директора культурно-мистецького центру «Супутник», що на Левандівці, Олександра Агашкова винним у хабарництві. Його справа розглядалася в суді п’ять років.

Олександра Агашкова звинуватили у тому, що у квітні 2018 року він одержав від приватної особи 10 тис. грн хабара за передачу в оренду частини приміщення Львівського комунального підприємства «Культурно-мистецький центр "Супутник"», що на вул. Повітряній, для проведення там танцювально-розважальних заходів без оформлення при цьому необхідних документів, які б підтверджували здійснення фінансово-господарських операцій. Одразу після цього директора центру та його заступника затримали правоохоронці.

В судовому засіданні Олександр Агашков свою вину у вчиненні злочину не визнав. Він повідомив, що ніяких коштів не вимагав і не брав, а насправді відбулась провокація злочину. Попри те, суд визнав його винним та присудив два роки тюрми.

Після оголошення вироку Олександр Агашков відразу подав апеляційну скаргу, тож під варту його не взяли. Він клопотав про скасування вироку суду першої інстанції, вважаючи, що суд не повністю розглянув всі обставини справи.

«В обґрунтування апеляційних вимог обвинувачений […] вказує на те, що місцевий суд фактично сфальсифікував у вироку низку юридичних фактів та розглянув справу дуже упереджено; у вироку йому безпідставно інкриміновано зловживання владним впливом, якого в нього не було і, відповідно до чинного законодавства, бути не може», – йдеться в ухвалі апеляційного суду, який розглядав цю скаргу 23 травня.

Окрім того, як повідомляють журналісти «Наші Гроші. Львів», Олександр Агашков подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності через закінчення терміну давності. Він також попросив винести окрему ухвалу, якою повідомити правоохоронні органи про підробку доказів та провокацію злочину у його справі.

Колегія суддів, під головуванням судді Тетяни Урдюк, розглянула клопотання Агашкова і вирішила частково задовольнити його вимоги. Зокрема, судді скасували вирок першої інстанції та звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строку давності справи, а саму справу закрили.

Додамо, ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення, але протягом трьох місяців прокуратура може оскаржити цю ухвалу у Верховному Суді.