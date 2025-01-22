Директора комунального підприємства у Луцьку підозрюють у розтраті 3,8 млн грн бюджетних грошей. За скоєне йому загрожує від семи до дванадцяти років тюрми. Про це повідомило 22 січня ТУ БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, директор одного з комунальних підприємств Луцька за результатами проведеного тендеру уклав договір на закупівлю електричної енергії. Надалі протягом року він укладав із постачальником ще низку додаткових угод і підписав відповідні акти на збільшення вартості електроенергії.

«У результаті безпідставного підвищення ціни міський бюджет зазнав понад 3,8 млн грн збитків», – інформують у БЕБ.

Наразі детективи Теруправління оголосили директору підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років тюрми.