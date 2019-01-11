Директора польської філії Huawei затримали за підозрою у шпигунстві на користь Китаю
За рішенням суду директора польського відділу Huawei і колишнього працівника агентства внутрішньої безпеки Польщі наразі заарештовано
У п'ятницю, 11 січня, агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох чоловіків, підозрюваних у співпраці з китайською розвідкою.
Про це повідомляє Польске Радіо з посиланням на речника міністра-координатора спеціальних служб Станіслава Жарина. За його словами, підозрюваними виявилися громадяни Польщі та Китаю - їм висунули звинувачення у шпигунстві проти Польщі. За рішенням суду їх арештовано.
«Маємо справу з важким розслідуванням. Це серйозна ситуація, що зачіпає сфери державної безпеки. Громадянин Китаю та громадянин Польщі затримані у зв’язку з інформацією та доказами, зібраними агентством внутрішньої безпеки. Ці матеріали дозволили висунути їм обвинувачення. Вчора суд вирішив заарештувати обох чоловіків на 3 місяці», – поінформував Станіслав Жарин в ефірі телеканалу TVP Info.
Один із затриманих - це Пйотр Д., колишній високопоставлений працівник агентства внутрішньої безпеки. Другий - це директор польського відділу концерну Huawei: за інформацією South China Morning Post, мова йде про Станіслава Вана. Затриманим загрожує від одного до десяти років позбавлення волі.