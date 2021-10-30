Інцидент трапився у гімнастичному залі на вул. Княгині Ольги, 3а

Директорка дитячо-юнацької спортивної школи №1 під час тренувань у присутності дітей та їхніх батьків заявила про відкриту форму туберкульозу в однієї з тренерок і заборонила їй займатися у школі. Обурена таким вчинком працівниця школи довела, що здорова, подала до суду і зобовязала директорку спростувати свої слова.

У матеріалах цієї справи вказано, що 22 січня 2020 року під час тренувань у спортзалі на вул. Княгині Ольги, 3а директорка дитячо-юнацької спортивної школи №1 Олена Горнякова у присутонсті інших учнів і батьків заявила, що її колега Олена Б. хворіє на відкриту форму туберкульозу. Через це директорка заборонила їй тренуватись у спортзалі. За словами Олени Б., це було приниженням для неї, оскільки вона має довідку про те, що здорова.

«Оскільки займається із дітьми, вона регулярно проходить медичний огляд, та має підтверджуючі медичні документи про відсутність будь-яких захворювань. Вважає, що вказаним висловлюванням, директора школи хотіла її принизити в очах присутніх, поширення вказаної інформації порушує її ділову репутацію» – вказано у постанові Личаківського райсуду.

Олена Горнякова у суді заперечила, що називала свою колегу хворою на туберкульоз і попросила відмовити у позові. Втім декілька свідків цієї розмови змогли підтвердити, що директорка школи некоректно висловлювалась щодо хвороби в Олени Б. Ще кілька свідків заявили, що не чули висловлювань директорки школи про туберкульоз, але їхні покази суд не врахував через дружні стосунки з Оленою Горняковою.

Таким чином суддя Назарій Нор на засіданні суду 4 жовтня задовольнив позов Олени Б. і зобов'язав директорку дитячо-юнацької спортивної школи №1 СКА Олену Горнякову на найближчих тренуваннях заявити про спростування інформації щодо туберкульозу в Олени Б.