Віктор Проценко заявляв, що діти самі просилися до нього в кабінет

Прокуратура Одещини вручила підозру Вікторові Проценку – відстороненому директорові спеціалізованого будинку дитини в Ізмаїлі. Його підозрюють у сексуальному насильстві та розбещенні трьох вихованок 5-7 років, повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко в коментарі «Громадському».

За версією слідства, директор дитячого будинку з червня 2018 року по серпень 2020 року вдень та ввечері систематично приводив до свого службового кабінету трьох дівчат віком від п’яти до семи років під приводом перегляду мультфільмів, ігор, пригощання солодощами.

«Надалі керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет і вплив на малечу, їхнє залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії», – зазначили в прокуратурі.

Слідство зазначає, що результати проведених експертиз дають підстави для оголошення Проценку підозри.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Уперше про ймовірне розбещення дітей повідомила вихователька дитячого будинку та медсестра. Раніше Віктор Проценко заперечував звинувачення та наголошував на тому, що діти самі просилися до нього в кабінет.