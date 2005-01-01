Директору «Львівтеплоенерго» Степану Пакіжу обрали запобіжний захід

Галицький районний суд Львова 13 червня обрав Степану Пакіжу запобіжний захід ‒ особисте забов'язання терміном на два місяці. Також суд відхилив клопотання народних депутатів про взяття Пакіжа на поруки.

Суд зважив на посадові обов'язки підозрюваного та його сімейний стан. Відтак, хоч йому й заборонили покидати межі Львівської області, натомість дозволили відбувати у термінові відрядження в межах України без погодження.

«Рішення суду опосередковане відносно, я не збираюсь нікуди виїжджати і спокійно паспорт можу здати. З того часу, як я почав займатись будівництвом сміттєпереробного заводу, почалися переслідування», ‒ сказав директор ЛМКП Степан Пакіж.

Нагадаємо, 6 червня директору «Львівтеплоенерго» та в.о. директора «Залізничтеплоенерго» оголосили підозру у вчинені службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За інформацією прокуратури, він, не маючи повноважень, уклав договір на суму понад 3 мільйони гривень із фірмою-постачальником природного газу. Однак паливо не надійшло.

За статтею, яку інкримінують Пакіжу, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади впродовж трьох років.

«Рішення суду, яким задоволене наше клопотання, відповідає матеріалам, зібраним в рамках досудового розслідування і з цієї метою орган досудового розслідування звертався із клопотанням про особисте забов'язання, оскільки таке відповідає тяжкості і обставинам», ‒ зазначив прокурор Назар Мотрук.