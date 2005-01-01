Директору «Львівтеплоенерго» оголосили про підозру у службовій недбалості

Степан Пакіж очолює підприємство з 2010 року

Сьогодні, 6 червня, директору Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» Степану Пакіжу оголосили про підозру у скоєнні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч вимог регуляторних актів у сфері енергетики, не маючи законного права підписувати договори щодо постачання очолюваному підприємству 12 510 000 метрів кубічних природного газу, службовець все ж уклав договір. Крім цього, чоловік перерахував фірмі-постачальнику 3 281 000 гривень у той час, коли газ не був доставлений на підприємство», ‒ йдеться в офіційному повідомленні прокуратури.

Про підозру директору підприємства повідомив прокурор Львівської області Юрій Квятківський.

За ч.2 ст.367 КК України передбачена відповідальність у вигляді ув’язнення до 5 років, а також трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Директор «Львівтеплоенерго» Степан Пакіжзараз перебуває у відпустці, аднак його заступники запевняють, що усі дії підприємства були виключно в рамках чинного законодавства.