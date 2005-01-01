«Львівтеплоенерго» прокоментувало оголошену підозру у службовій недбалості

Сьогодні, 6 червня, директору Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» Степану Пакіжу прокуратура оголосила про підозру у скоєнні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Попри те, що керівник перебуває у відпустці, його заступники запевняють, що усі дії підприємства були виключно в рамках чинного законодавства.

У 2014 році «Львівтеплоенерго», маючи підтвердження про виділені ліміти газу від газопостачальника, перерахувало йому оплату. Оскільки газ «Львівтеплоенерго» не доставили, підприємство звернулося в суд для повернення коштів. З цього приводу підприємство отримало висновок державної судово-економічної експертизи, яка підтвердила правомірність дій підприємства.

«Мова йде про виділення газу для ЛМКП «Львівтеплоенерго» у 2014 році. Тоді наше теплопостачальне підприємство, маючи офіційне підтвердження про виділені ліміти газу, зокрема від газопостачальної організації, перерахували їм кошти за газ. Однак, в кінці місяця газопостачальник повідомив, що газу не буде. Ми наголосили на поверненні коштів, однак пояснили що і кошти не можуть повернути. З цього приводу ми звернулися в суд. Суд виніс рішення на нашу користь і передав справу виконавчій службі на стягнення коштів. Проте виконавча служба не стягла цих коштів, тому ми з цього приводу звернулися у всі правоохоронні органи, зокрема, у прокуратуру», ‒ пояснив заступник директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» з економічних питань Богдан Камінський.

У лютому і червні 2017 року на підприємстві проводилася перевірка Державної аудиторської служби у Західному регіоні. Під час першої перевірки аудиторська служба не побачила в ситуації жодного порушення. Проте вже у червні 2017 року під час позачергової перевірки цей факт описали як порушення, додали в «Львівтеплоенерго».

Про те, що у діях керівництва підприємства немає жодного законодавчого порушення, запевняє і начальник юридично-претензійного відділу ЛМКП «Львівтеплоенерго» Олег Іващук.

«Підприємство вжило усіх заходів для повернення коштів. Що важливо, ми маємо висновок державної судово-економічної експертизи, яка підтвердила правомірність наших дій», ‒ наголосив Олег Іващук.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, директору Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» Степану Пакіжу оголосили про підозру у скоєнні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За повідомленням прокуратури, він перерахував фірмі-постачальнику 3 281 000 гривень у той час, коли газ не був доставлений на підприємство. Зараз Степан Пакіж перебуває у відпустці.