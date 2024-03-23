З 2009 року Кирило Карабиць є головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру

За заслуги в музичній галузі та популяризацію симфонічних творів з України та Східної Європи українського диригента Кирила Карабиця нагородили Орденом Британської Імперії. Про це повідомив Борнмутський симфонічний оркестр, головним диригентом якого є Карабиць, інформує у суботу, 23 березня, «Українська правда».

«Я глибоко вдячний за цю почесну нагороду за подорож, яку я мав честь розділити з музикантами й слухачами Борнмутського симфонічного оркестру протягом останніх 15 років – я глибоко пишаюся тим, чого ми досягли разом», – прокоментував диригент нагороду, яку отримав ще 21 березня.

Карабиць додав, що з нетерпінням чекає можливості виступити у Брістолі, Пулі та Лондоні цієї весни.

47-річний киянин Кирило Карабиць – син композитора Івана Карабиця. Він закінчив Київську консерваторію та Віденську академію музики. З 2009 року є головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру – одного з основних симфонічних оркестрів Великої Британії. Він став головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру у віці 33 років.

У жовтні цього року завершиться 15-річне перебування на цій посаді, і він стане художнім керівником проекту «Голоси зі Сходу» Борнмутського симфонічного оркестру.

За 15 років, що Карабиць очолює Борнмутський симфонічний оркестр, він виконав понад 60 творів зі Східної Європи та Центральної Азії. Серія «Голоси зі Сходу» включає твори з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Македонії, Польщі, Туркменістану та України.

Додамо, що Орден Британської Імперії – британський лицарський орден, заснований 4 червня 1917 року королем Георгом V.