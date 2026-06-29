Медобладнання вже рятує життя дітей у лікарні

Для львівської дитячої лікарні св. Миколая завдяки благодійній ініціативі від італійського уряду «Медаль опору українського народу» придбали мобільний цифровий рентген-хірургічний апарат С-арка GMM Symbol FP S та п’ять сучасних моніторів пацієнта, які вже допомагають рятувати життя дітей. Вартість медобдаднання – 500 тис. євро.

Ініціативу «Медаль опору українського народу» два роки тому започаткували Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane та Фундація 5P Global. Мета – допомогти Україні рятувати дітей, які постраждали від війни. Для цього студенти Школи медальєрського мистецтва Державного монетного двору Італії створили ескізи медалі, яка і стала символом солідарності двох народів. Одні з перших медалей італійці подарували Наталії та Яні Степаненкам – мамі і дочці, які втратили кінцівки під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську. Це було у Римі під час презентації проєкту. Відтоді було продано близько 7700 благодійних медалей та зібрано понад 500 тисяч євро, повідомили у лікарні.

«Неймовірний успіх медалей, присвячених опору України, відображає Італію, яка солідарна та залишається поруч із країною, що продовжує чинити опір», – каже президент Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Паоло Перроне.

Ескізи благодійних медалей створили студенти Школи медальєрського мистецтва Державного монетного двору Італії



Нині допомога від італійського народу вже працює в операційних та палатах дитячої лікарні Львова. С-арка GMM Symbol FP S дозволяє лікарям отримувати рентгенівські зображення просто під час операцій, що значно підвищує безпеку втручань дітям із мінно-вибуховими травмами та складними переломами. Апарат дає змогу хірургам максимально точно визначати місце знаходження уламків та безпечніше виконувати операції зі встановлення імплантів. А п’ять сучасних моніторів пацієнта забезпечують безперервний контроль життєво важливих показників. Окрім цього, вже незабаром завдяки продажу монет вдасться придбати ще кілька видів необхідного обладнання для лікарні.

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