Німецький інспектор у травні перевірив майданчик «Лис Микита»

Інспектор німецької компанії SF-Service, яка перевіряє дитячі майданчики в Європі, Гольґер Вент надав сертифікат якості дитячому майданчику «Лис Микита», що у парку Франка. У прес-службі Львівської міської ради у четвер, 8 червня, повідомили, що це перший майданчик у Львові, який сертифікувала міжнародна компанія відповідно до європейських стандартів.

Німецький виробник майданчика усунув дев'ять незначних недоліків, які інспектор Гольґер Вент знайшов під час перевірок у травні. «Конструкції інспектували на відповідність до європейських вимог, хоча українське законодавство цього не вимагає. Матіас Гьопфнер, виробник дитячого майданчика «Лис Микита», показав сертифікат та протокол з виправленими недоліками», – розповіли у прес-службі ЛМР.

За словами Матіаса Гьопфнера, серед недоліків було нешліфоване дерево, завелика відстань на поруччях, забутий шуруп, відсутність сітки на мостику. Виробник зазначив, що виготовляти індивідуальні дитячі майданчики складніше, тому до них можуть бути зауваження.

«Тут кривий матеріал, з яким важко працювати. Робінія – це дуже міцний матеріал, він взагалі найміцніший, який росте в Європі, тому такі дитячі майданчики довговічні. Але через криве дерево, хоч ми й намагаємось зберегти всі відстані, це не завжди вдається. Інспектор перевіряє усе дуже ретельно, тому, коли він вже шукає, то обов'язково щось знайде. Німецький інспектор бере на себе відповідальність, коли видає сертифікат», – запевнив виробник.

Зазначимо, що наприкінці квітня 2023 року у парку Франка відкрили майданчик за мотивами казки Лис Микита. Вартість майданчика становить 2,3 млн грн. Кошти надав приватний підприємець. 1 травня на майданчику 5-річний хлопчик впав з висоти приблизно 1,5 метра та зламав стегно. Після цього німецький фахівець проінспектував майданчик на безпечність.