У російській соцмережі він закликав мешканців окупованих територій прийти на псевдореферендум

Служба безпеки України викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за приєднання Запоріжжя до Росії. У соцмережі «Вконтакте» він поширював публікації про підтримку так званого «референдуму».

Як повідомили в СБУ, диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП) публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» регіону до складу РФ. Для цього активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені поширював заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового референдуму.

«Він агітував людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх «дописах» він заперечував існування українського народу, його мови і культури. Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах», – повідомляють у СБУ.

Матеріали для контенту для соцмереж він брав із пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі «Русская весна».

СБУ провела експертизу його публікацій, а також низку обшуків за його місцем проживання. Диякону повідомили про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) ККУ. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.