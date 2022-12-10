СБУ проводить обшуки у 14 храмах УПЦ МП в Харківській області

Служба безпеки України проводить обшуки у храмах харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Йдеться про перевірку 14 храмів у Харкові та області. Як повідомили у СБУ 10 грудня, правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області, зокрема:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони «Взискання загиблих»;

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – ідеться в повідомленні СБУ.