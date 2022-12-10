СБУ проводить обшуки у церквах УПЦ МП в Харкові та області
Служба безпеки України проводить обшуки у храмах харківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Йдеться про перевірку 14 храмів у Харкові та області. Як повідомили у СБУ 10 грудня, правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області, зокрема:
- Свято-Покровський чоловічий монастир;
- Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
- Свято-Казанський храм;
- Храм ікони «Взискання загиблих»;
- Свято-Успенський храм;
- Свято-Петро-Павлівський храм;
- Свято-Миколаївський храм;
- Свято-Валентинівський храм;
- Ольгінський храм;
- Храм цариці Тамари;
- Свято-Архангело-Михайлівський храм;
- Храм Георгія Переможця;
- Свято-Володимирський храм;
- а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).
«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – ідеться в повідомленні СБУ.