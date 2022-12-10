СБУ показала, що знайшла в єпархії УПЦ МП на Харківщині

Служба безпеки України під час обшуків на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату в Харківській області знайшла бібліотеки з проросійською літературою, готівку і сухпайки російської армії, а в одного з монахів знайшли російський паспорт.

«Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями», – повідомила прес-служба СБУ в суботу, 10 грудня.

Крім того, в одній з церков правоохоронці знайшли сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з російським паспортом. Правоохоронці вже перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

«Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій», – додали у спецслужбі.

СБУ почала обшуки в єпархії УПЦ МП на Харківщині вранці 10 грудня. Спецслужба майже щодня, починаючи з 22 листопада, обшукує об’єкти УПЦ МП і перевіряє, чи не переховують там диверсантів або зброю. Майже щоразу під час таких обшуків вони знаходять антиукраїнську літературу, а іноді – підозрілих людей або незареєстровану зброю.