СБУ обшукала об’єкти УПЦ МП в Чорнобильській зоні та у Херсонській області

Служба безпеки України виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП у Київській та Херсонській областях. Про це прес-служба СБУ повідомила в п’ятницю, 9 грудня.

Так, під час обшуків на території Пустинно-Миколаївського скита, який розташований у забороненій Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них – чоловіки спортивної статури. В повідомленні наголошується, що вони перебували на об’єкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права перебувати у зоні відчуження, через яку російські війська намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року. Наразі стосовно виявлених осіб СБУ склала адмінпротоколи про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Перевіряється їхня причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі цього ж об’єкта працівники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які, ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі. Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

Обшуки на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату СБУ проводила спільно з Нацполіцією та добровольчими формуваннями територіальних громад за безпосередньої участі представників цієї релігійної організації.

Нагадаємо, починаючи з 22 листопада, СБУ майже щодня проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП по всій Україні. Насамперед обшуки пройшли в Києво-Печерській лаврі. Правоохоронці перевіряють, чи не переховують там зброю або диверсантів. На більшості об’єктів правоохоронці знаходять антиукраїнську літературу, а на деяких також підозрілих людей.