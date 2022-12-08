У оренду здавали 88 метри квадратні будівлі «Укрпошти» на вулиці Незалежності у Рожищі

«Укрпошта» розірвала договір про оренду приміщення, в якому планували проводити зібрання віряни УПЦ МП. У компанії пояснили це тим, що у приміщеннях не дозволено проводити будь-які релігійні зібрання. У частині будівлі прихильники УПЦ МП планували організувати так званий університет третього віку та недільну школу.

Зазначимо, аукціон з оренди 88 м2 приміщення будівлі «Укрпошти» в Рожищі відбувся ще наприкінці жовтня цього року. На торгах переміг підприємець Анатолій Шинкарук. Згідно з документами, у приміщенні мала функціонувати недільна школа та університет третього віку. Договір підписували до 2025 року.

Однак, як повідомила прес-служба «Укрпошти» у коментарі «Район.Рожище», 30 листопада з підприємцем розірвали договір, оскільки у приміщеннях компанії не можна проводити релігійні зібрання.

«Укрпошта дійсно проводила аукціон з метою пошуку орендаря приміщення, що знаходиться у власності компанії. Переможцем аукціону став ФОП, з яким 24 листопада було укладено договір оренди. В подальшому з’ясувалося, що орендар мав на меті, крім іншого, проводити зібрання прихильників саме УПЦ МП. Проте приміщення «Укрпошти» не можуть бути місцем зібрання релігійних об’єднань. Тому договір оренди був припинений, акт повернення майна з оренди підписано 30 листопада», – йдеться у повідомленні.

В «Укрпошті» додають, що зал у Рожищі найближчим часом знову виставлять на аукціон. Але цього разу в умовах оренди одразу пропишуть, що там буде заборонено проводити релігійні зібрання.