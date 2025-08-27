Дієве добриво для сплячих орхідей: як стимулювати ріст нових квіток
Багато власників орхідей стикаються з проблемою: квітка перестає рости, не випускає нових листків або втрачає здоровий вигляд. У таких випадках не обов’язково одразу шукати дорогі магазинні добрива: його можна приготувати вдома з доступних продуктів, пише ТСН.
Добриво з дріжджів і цукру
Цей розчин активізує обмін речовин у рослині, покращує розвиток кореневої системи та стимулює цвітіння.
Інгредієнти:
- 10 г пресованих дріжджів (або 1 ч. ложка сухих);
- 1 ст. ложка цукру;
- 1 л води кімнатної температури.
Як приготувати:
Розчиніть дріжджі та цукор у 200 мл води, ретельно перемішайте до повного розчинення.
Накрийте ємність кришкою або плівкою і залиште в теплому місці на 2 години для активації дріжджів.
Додайте ще 800 мл води та перемішайте. Добриво готове до використання.
Як застосовувати:
Добриво вводять методом занурення: налийте розчин у широку ємність і помістіть туди горщик з орхідеєю на 15 хвилин. Після цього дайте зайвій волозі стекти. Таку процедуру можна проводити не частіше одного разу на місяць.
Настій із часнику
Часник має антибактеріальні властивості і добре стимулює ріст, особливо якщо рослина довго не цвіте або має ознаки ураження грибками.
Інгредієнти:
- 2 зубчики часнику;
- 1 л окропу.
Як приготувати:
Подрібніть часник (через прес або дрібно наріжте).
Залийте окропом і залиште настоюватися під кришкою в темному місці на одну годину.
Перед використанням процідіть рідину.
Як застосовувати:
Розчин можна додавати у піддон або використовувати для занурення горщика, як і у випадку з дріжджовим добривом. Тривалість процедури близько 30 хвилин. Після цього залишки розчину потрібно вилити.