Є два перевірені способи стимулювати ріст і цвітіння орхідей

Багато власників орхідей стикаються з проблемою: квітка перестає рости, не випускає нових листків або втрачає здоровий вигляд. У таких випадках не обов’язково одразу шукати дорогі магазинні добрива: його можна приготувати вдома з доступних продуктів, пише ТСН.

Добриво з дріжджів і цукру

Цей розчин активізує обмін речовин у рослині, покращує розвиток кореневої системи та стимулює цвітіння.

Інгредієнти:

10 г пресованих дріжджів (або 1 ч. ложка сухих);

1 ст. ложка цукру;

1 л води кімнатної температури.

Як приготувати:

Розчиніть дріжджі та цукор у 200 мл води, ретельно перемішайте до повного розчинення. Накрийте ємність кришкою або плівкою і залиште в теплому місці на 2 години для активації дріжджів. Додайте ще 800 мл води та перемішайте. Добриво готове до використання.

Як застосовувати:

Добриво вводять методом занурення: налийте розчин у широку ємність і помістіть туди горщик з орхідеєю на 15 хвилин. Після цього дайте зайвій волозі стекти. Таку процедуру можна проводити не частіше одного разу на місяць.

Настій із часнику

Часник має антибактеріальні властивості і добре стимулює ріст, особливо якщо рослина довго не цвіте або має ознаки ураження грибками.

Інгредієнти:

2 зубчики часнику;

1 л окропу.

Як приготувати:

Подрібніть часник (через прес або дрібно наріжте). Залийте окропом і залиште настоюватися під кришкою в темному місці на одну годину. Перед використанням процідіть рідину.

Як застосовувати:

Розчин можна додавати у піддон або використовувати для занурення горщика, як і у випадку з дріжджовим добривом. Тривалість процедури близько 30 хвилин. Після цього залишки розчину потрібно вилити.