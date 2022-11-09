У вересні 2021 року корвет заклали на турецькій корабельні компанії RMK Marine Shipyard, 2 жовтня його спустили на воду

У Туреччині 2 жовтня спустили на воду майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет «Гетьман Іван Мазепа». Його корпус зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на Маріупольському металургійному комбінаті (ММКІ) та «Азовсталі», що належать до Групи Метінвест. Про це повідомили у прес-службі компанії.

«Зазвичай кораблі стають відомими після звершень чи пригод. Однак «Гетьман Іван Мазепа» ввійшов в історію ще до спуску на воду. Основа майбутнього флоту ВМС України, перший корвет типу Ada, він зроблений зі сталі маріупольських комбінатів Метінвесту – легендарних «учасників» оборони Міста Марії», – зазначено у матеріалі.

У вересні 2021 року корвет заклали на турецькій корабельні компанії RMK Marine Shipyard. Тоді компанія передала на виготовлення корвета 1000 тонн гарячекатаного листа. Частину партії привезли напряму з Маріуполя (сталь ММКІ), іншу – з італійського Metinvest Trametal, де прокат виготовляли з азовстальських слябів.

У лютому 2022 року маріупольські комбінати припинили роботу. Далі були місяці ворожої облоги, бомбардувань та обстрілів. «Азовсталь» та його захисники до кінця тримали оборону.

«Зі сталі Азовсталі було зведено безліч визначних споруд – новітнє укриття над ЧАЕС, один із найвищих хмарочосів Європи, захисні шлюзи для Венеції. Левова частина української армії – теж наша сталь. І сучасний корвет «Гетьман Іван Мазепа» також зроблений із маріупольської сталі. Це справді неймовірно, що металургійні комбінати Маріуполя навіть зараз, після руйнування, продовжують працювати на перемогу України», – зазначив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Нагадаємо, 2 жовтня у Туреччині на воду спустили український корвет типу Ada «Гетьман Іван Мазепа». Незабаром корвет має отримати сучасне озброєння та стати до лав Військово-морських сил ЗСУ

Корвет – клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної й конвойної служби, протичовнової та протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування. Один із найчисельніших класів сучасних бойових кораблів.

Корвети типу Ada – це сучасні кораблі прибережної зони. Вони виконують протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. У їх конструкції широко використовують принципи стелс-технологій – зниження помітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших спектрах спостереження.

Уперше корабель такого типу побудували на військово-морській корабельні Стамбула у 2008 році. Тоді він коштував приблизно 260 мільйонів доларів США.

Зазначимо, що з останньої партії металу з «Азовсталі» зробили браслети на підтримку ЗСУ.