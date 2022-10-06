В Україні можна придбати браслети з металу «Азовсталі»

В Україні можна придбати браслети, виготовлені з останньої довоєнної партії металу «Азовсталі», щоб зібрати кошти для Збройних сил. Проект «Азовсталь. Символ незламності» запустила фандрейзингова платформа United24. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів нараховує 10 тисяч штук, кожен з яких коштує 1 500 грн. Усі зібрані від продажу гроші підуть на закупівлю дронів для української армії.

«Слово "Азовсталь" з власної назви заводу перетворилося на назву загальну – символ мужності та сили духу всього українського народу. Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу – ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю», – наголосив Михайло Федоров, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України.

Кожен браслет виготовлений із 5 грамів сталі, яку виробили на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь». Листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де до останнього тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Дизайн браслетів з вигравіруваним гербом України розробив ювелірний дім SOVA. Під час втілення задуму керувались обмеженою кількістю металу та великим накладом, адже очікували, що такий браслет захочуть мати тисячі людей.

Придбати браслет можна за посиланням. Доставка по Україні «Новою поштою» безкоштовна.