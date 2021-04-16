Розпочати будівництво дороги планують восени

Для будівництва Північної об’їзної Львова залишилося викупити 11 ділянок із 52, через які вона пролягатиме. Їх викуп у приватних власників затримується через неоформлені спадкові права на землю.

Як повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, наразі викупили 41 об'єкт на території колишніх Жовківського та Кам'янка-Бузького, а також Яворівського районів. Серед них – земельні ділянки та нерухомість.

«Станом на сьогодні викупили 41 об’єкт. Залишається ще 11, де не оформлені спадкові права та проводиться експертна оцінка. Після усіх процедур, вони будуть викуплені», – каже Юрій Бучко.

Для викупу ділянок Служба автомобільних доріг Львівщини передала районним адміністраціям 16,5 млн грн. Загалом для будівництва Північної об'їзної необхідно викупити 52 приватні ділянки.

Дорога пролягатиме через Бірки, Завадів, Зашків, Гряду та Малі Підліски. За словами Юрія Бучка, на сьогодні готують тендерну документацію, яка має відповідати нормам ЄБРР. Оголосити тендер на самі роботи планують улітку. Будівництво дороги мають розпочати восени.

«Північна об’їзна перетинатиме дорогу Львів-Тернопіль – Рава – Руська на якій облаштують розв’язку, що дозволить водіям об’їжджати Львів, рухаючись у сторону Жовкви. Інший з’їзд – на дорозі Київ – Чоп і третій на дорозі Львів – Краківець. Дорога матиме цементно-бетонне покриття, по дві смуги руху у кожному напрямку, шумозахисні екрани у межах населених пунктів, надземні або підземні переходи та правий з’їзд. Загальна протяжність автошляху – 23 кілометри», – додав Юрій Бучко.

Нагадаємо, що загальна вартість проекту – 11,1 млрд грн. Її будуватимуть за кредит ЄБРР, який потрібно повернути до 2035 року.

Північний об’їзд Львова має бути дорогою найвищої категорії 1А, яка матиме чотири смуги руху, три мости, сім шляхопроводів та три естакади.