Керівники львівських закладів освіти вчилися стріляти

У вівторок, 1 лютого, керівники закладів освіти Львова взяли участь у навчанні зі стрільби у клубі «Чотири сезони» на вул. Промисловій.

«Директори здобули базові практичні навички володіння зброєю у рамках Програми національного спротиву, яку минулого тижня затвердили на засіданні виконавчого комітету», – повідомили в управлінні освіти Львівської міськради.

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Програма національного спротиву – план дій у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України. Програму, яка передбачає навчання мешканців громади стрільби та домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території Львівської МТГ, та розвиток інфраструктури, напрацювали у львівській мерії. Її прийняли 28 січня на засіданні виконавчого комітету міськради. 4 лютого її мають розглянути депутати на сесії міської ради.

Нагадаємо, минулого тижня стрілецькі навчання провели для працівників львівських стратегічних підприємств, а також розпочалися навчання з домедичної допомоги.