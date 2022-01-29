Останнім часом більшість громадян нашої країни перебувають у тривозі: активно читають повідомлення в пресі, по телебаченню, в інтернеті, що сказав головнокомандувач, що говорять лідери ЄС та США. Ми в якомусь такому очікуванні.

Так, є факт, що російська армада, більше 100 тисяч, стоїть на наших кордонах. Але є й другий факт, що з 2014 року ми живемо у російсько-українській війні. Щось зроблено, щось не зроблено. Як зняти цю тривогу і переживання? Треба бути сильними, а щоб бути сильними – треба бути підготовленими.

Що ми почали робити у Львові?

На виконавчому комітеті ми прийняли програму підготовки до національного спротиву спільно з державними інституціями, які займаються територіальною обороною. Що ми маємо зробити? Кожен громадянин нашої країни має мати навики володіння зброєю. Дай Бог, щоб це нам ніколи не знадобилося, але коли ми маємо ці вміння, то маємо більше сміливості і твердості, і це розуміє ворог. Він сто разів буде думати, чи атакувати нас, коли знає, що отримає спротив.

Друга велика частина – це вміння надавати домедичну допомогу. Дуже часто під час війни велика кількість людей гине від втрати крові, тому що не отримала медичну допомогу. Сьогодні ми говоримо про домедичну допомогу, бо ці навики знадобляться кожному громадянину нашої країни. Якщо ми є освічені, якщо ми це знаємо, ми – озброєні. Ми повинні повністю переосмислити філософію нашого життя. Дуже часто ми говоримо, що все має працювати, як швейцарський годинник. А чи знаєте ви, що в Швейцарії територіальна оборона – одна з найкращих у світі? Кожен громадянин цієї країни, чоловік чи жінка, володіє зброєю.

Ми вже почали процес навчання. В першу чергу, мова – про наші стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Ми розуміємо, що можуть бути диверсійні атаки. Тому кожен працівник має бути готовий.

І на завершення. Недостатньо навчити користуватися зброєю чи надавати домедичну допомогу тільки одній громаді. Я би просив керівників всіх громад у нашій країні долучатися. Ми повинні разом пройти цю складну дорогу. Ми маємо бути освіченими, маємо мати навики, і дуже важливо, щоб ми чітко працювали в субординації територіальної оборони нашої держави. Це є державна справа, а кожна громада має помагати, щоб вибудовувалися батальйони територіальної оборони. Тому що це наша земля, це наша безпека.

Відкиньте страх, бо це та зброя, яку використовує ворог. Якщо ми освічені, якщо ми маємо навики захищати себе, захищати свою країну – ворог ніколи не посміє нападати, тому що він буде знати, що його втрати будуть нереальними. Я вірю в нашу перемогу. Вперед до важкої щоденної праці.

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