64 вчителі отримали сертифікати та планують відкрити 5 інклюзивних груп для дітей вже наступного навчального року

Наріжний камінь інклюзивної освіти — це право кожної дитини рости, розвиватися та вчитися у рівних умовах із перших років життя, ходити до школи, де б її прийняли та включили в загальний процес навчання, фізичного виховання й ігор як з учителями, так і з однолітками.

Коли діти незалежно від їхніх відмінностей навчаються разом, це позитивно впливає на всіх. Інклюзивний спорт допомагає дітям з обмеженими можливостями повноцінно адаптуватись у суспільстві.

Саме реалізації цієї ідеї присвячувався триденний офлайн-тренінг «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання» для львівських вчителів. Захід відбувся 4-6 червня завдяки міжнародному благодійному фонду Parimatch Foundation. Як результат — 64 вчителі отримали сертифікати та планують відкрити п’ять інклюзивних груп для дітей вже наступного навчального року!

Катерина Білоруська, президентка міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation

«У рамках програми "Так, я можу!" ми постійно розширюємо коло експертів, щоб розуміти, в чому конкретно і як ми можемо краще допомагати. Адже інклюзія — тема широка. Потрібно дійсно розуміти, яких цілей ви хочете досягти.

Так, в основному працюємо з дітьми, що мають ментальні захворювання. А їхні потреби дуже відрізняються від того, що потрібно дітям у кріслах колісних, припустимо.

Діти з інвалідністю, які отримують від нас стипендію: хтось із них має порушення зору, хтось слуху, хтось пересувається на колісному кріслі. А якщо говорити про дітей з ментальними порушеннями, тут зовсім інші пріоритети.

Наша ціль ─ допомогти їхній соціалізації за допомогою спорту, а не зробити з них спортсменів. Тому передусім потрібно докласти зусиль, щоб об'єднати однодумців навколо себе. Тренінг з інклюзії для вчителів у Львові — важливий етап цього процесу.

Адже ми все одно не можемо реалізувати цей масштабний задум поодинці. Ми ініціюємо й організовуємо цей процес, але нам багато допомагають».

Про що йшлося?

Тренінг містив великий обсяг цікавої інформації. Вчителі обговорили такі теми, як: введення в інклюзивне тренування; створення умов для соціальної адаптації людей з інвалідністю; рухлива гра як засіб інтеграції дітей в інклюзивному класі.

Спікери поділилися власним досвідом із використання сучасних методів візуалізації навчальних матеріалів для педагогів, розповіли про емоції та стилі поведінки для ефективної комунікації, про види ресурсів для інклюзії у волонтерстві.

Висвітлили також більш конкретні та практичні засади інклюзивних уроків:

Скелелазіння. Розвиток інфраструктури для скелелазіння в школах.

Соціалізація гравців інклюзивної команди засобами та методами флорболу.

Інклюзія у флорболі: світова практика.

Адаптивний фітнес на уроках інклюзивної фізичної культури.

Як результат — частина вчителів, які отримали сертифікати, уже планують відкрити інклюзивні групи в новому навчальному році.

Ольга Яшна, реабілітологиня, нейропедагогиня, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фізичного виховання і здоров'я НПУ імені М. П. Драгоманова — спікерка тренінгу «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання»

«Щоб впровадити інклюзію на державному рівні, необхідно знати кількість учнів в інклюзивних класах, забезпечити школи дефектологами, логопедами, постійно підвищувати кваліфікацію кадрів, активно використовувати ресурсні кімнати й навчати цього учителів та асистентів.

Для вчителів фізичного виховання потрібно надати додаткові години для індивідуальних та групових занять із дітьми з особливими освітніми потребами або факультативів за бажанням. Для прогресу — чітко відстежувати результативність окремих спеціалістів та заохочувати їх матеріально, технічно та морально.

Найважливіше в тренінгу «Введення в інклюзивне навчання на уроках фізичного виховання» — це кваліфікований методичний супровід вчителів із фізичного виховання, спілкування, виявлення проблем на місцях, інформаційна підтримка та роз'яснення питань і відповідей.

Це був дуже корисний обмін знаннями та напрацюваннями між вчителями, практична участь і відпрацювання комплексів вправ та ознайомлення з новітніми технологіями навчання у сфері інклюзії».

Андрій Боргуш, учасник тренінгу, вчитель фізичної культури Глинянської ЗЗСО І-ІІІ ст., Львівський р-н, поділився враженнями:

«На мою думку, тренінг пройшов на настільки високому професійному рівні, що перевершив усі мої сподівання. Я дізнався багато нових методик та практик інклюзивного тренування на уроках фізичного виховання, які планую використовувати на практиці найближчим часом.

Надзвичайно цікаво було побувати в ролі дитини, яка потребує особливої уваги під час навчання. Також сподобалася практична частина, де кожен з учасників мав змогу випробувати себе в різних видах спорту. Уся інформація, яка була на тренінгу, є для мене новою і дуже цікавою.

Вразила висока кваліфікація усіх спікерів та багатогранність їхніх лекцій. Корисними будуть алгоритми поведінки у нестандартних ситуаціях із підказками для вчителів, як прийняти правильне рішення у кожній з таких.

Щиро дякую організаторам тренінгу за можливість якісного навчання та практики з кращими спікерами Parimatch Foundation. Окрема подяка Галині Богданівні Ковалишин!».

Зі свого боку Андрій Канака, учасник тренінгу, вчитель фізичного виховання СЗШ 33 м. Львова, прокоментував:

«Дякую пані Галині Ковалишин за високий рівень організації тренінгу та надзвичайному тренеру Олександру Фомічову за професіоналізм викладання теоретичної та практичної частини семінару. Можу відзначити, що вчителі з великим ентузіазмом та азартом брали участь у практичній частині тренінгу. Я дуже задоволений, що мав нагоду відвідати його. Здобуті знання обов’язково буду використовувати у своїй школі з дітьми з інклюзивного класу».

Розповідає Дмитро Лазебний-Чоловский, переможець конкурсу вчителів-новаторів, що працює у ЗОШ №216 м. Києва:

«Для впровадження інклюзії передусім необхідне бажання. Це найголовніше! Якщо ми говоримо про урок фізичної культури, то потрібен тьютор для дитини з особливими освітніми потребами, щоб допомагати вчителю реалізовувати цілі та задачі уроку. Тому що для роботи з цілим класом необхідний помічник.

Тому було б добре, щоб окрім бажання у вас був партнер, який допоможе в його реалізації. Завдяки співпраці з іншими небайдужими людьми ви зможете швидше досягти своїх цілей. Проте навіть самостійне впровадження інклюзивних тренувань можливо.

Маю надію, що цей тренінг допоміг вчителям отримати реальні кейси для розв’язання задач уроку з інклюзивними дітьми. Учасники почули, як організувати тренування, з ким можна співпрацювати, на що треба звертати увагу на занятті. Наші педагоги побачили, як це успішно реалізують інші, у світовому флорболі й у флорболі в Україні.

Я думаю, що найголовніше в цьому тренінгу — це те, що всі слухачі отримали контакти людей, з якими можна поспілкуватися й обговорити робочі моменти. Ти завжди можеш отримати пораду від небайдужих, які вже працюють з дітьми. Це ті знайомства, які допоможуть досягти мети».

Суспільство поступово усвідомлює, що заняття спортом і фізичною культурою для діток з інвалідністю — це не лише підтримка їхнього здоров’я й реабілітація. Дуже часто це як ковток свіжого повітря, можливість соціалізації та реалізації талантів дитини у колективі. Це те, що робить життя дітей кращим і дарує яскраві позитивні емоції.

Ми маємо забезпечити можливість рівного доступу до спорту всім дітям у сучасних школах. Нові інклюзивні групи для дітей з особливими освітніми потребами, що відкриються завдяки цьому тренінгу найближчим часом, — це значний крок уперед!