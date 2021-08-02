Для львівської лікарні швидкої допомоги закупили 12 «розумних» ШВЛ-апаратів
Також там з'явилась лапароскопічна стійка для інвазивних операцій на серці
У понеділок, 2 серпня, у Львівській міській лікарні швидкої допомоги презентували «розумні» ШВЛ. Це 12 апаратів Hamilton С1 та С3, які самі визначають, скільки пацієнтові потрібно повітря.
«Залежно від того, як хворий себе поводить і який характер захворювання має, штучна вентиляція легень підлаштовується під нього й підказує нам, що за параметри краще виставляти: збільшувати об'єм повітря чи, навпаки, зменшувати його», – розповідає анестезіолог відділення кардіохірургії і трансплантації серця Юрій Якимович.
Серед обладнання також лапароскопічна стійка для операцій на серці. Вона дозволяє проводити втручання без мінімальних розрізів та травм: через невеликий прокол лікарі матимуть доступ до тієї ділянки органа, яка порушує його ритм. Наприклад, легше робитимуть протезування і пластику клапанів.
«ШВЛ роздадуть у реанімаційні пірозділи й запустять в роботу. А першу серцеву операцію завдяки новій стійці проведемо впродовж місяця, запросивши колег з-за кордону», – каже керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.
Медтехніку місто закупило в лізинг, долучилась і Національна служба здоров'я України. Обладнання обійшлось у майже 22 мільйони гривень.
«У цьому медзакладі ми маємо все своє. Киснева станція продукує кисень, придбана штучна вентиляція легень є найвищої якості, бо Hamilton мудрі. Щоразу, як приїжджаю сюди, бачу позитивну динаміку», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Додамо, що нове відділення кардіохірургії й трансплантації серця запрацювало в лікарні швидкої допомоги наприкінці червня.