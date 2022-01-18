Для мешканців Львівської ОТГ визначили пункти збору ялинок на утилізацію
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Мешканці Львівської громади можуть здати свої новорічні ялинки на утилізацію. У кожному населеному пункті визначили пункти збору дерев на утилізацію, звідки їх організовано вивезуть для переробки на вторсировину.
ЛКП «Зелений Львів» вивозитиме живі ялинки 25 січня, починаючи із 14:00. До цього часу їх можна складати у таких точках:
- м. Дубляни – вул. Шевченка, 27;
- с. Ситихів – біля Народного дому;
- с. Малі Підліски – вул. Чорновола, 4;
- смт. Брюховичі – вул. Незалежності України, 16а (поруч з ЦНАПом);
- с. Малехів – вул. Шевченка, 1В (за стадіоном);
- с. Великі Грибовичі – вул. Садова, 2;
- с. Малі Грибовичі – вул. Зелена, 1;
- с. Збиранка – вул. Сонячна, 10;
- с. Гряда – вул. Смеречанського, 72;
- с. Воля-Гомулецька – вул. Зелена, 16;
- с. Завадів – вул. Шевченка, 50;
- с. Зашків – вул. Коновальця, 162;
- с. Зарудці – вул. Франка, 89;
- м. Винники – вул. Галицька, 71 (КП “Добробут”);
- смт. Рудне – вул. Короленка,1 (територія колишньої сільської ради);
- с. Лисиничі – вул. Кривоноса (контейнерний майданчик № 1, біля ЦНАПу);
- с. Підбірці – вул. Митрополита Яхимовича (контейнерний майданчик, напроти Народного дому);
- с. Рясне Руське – площа Незалежності, 1.
Як додали в департаменті з питань поводження з відходами Львівської ЛМР, 15 січня на міську компостувальну станцію вже зібрали понад 400 кг ялинок. Мобільні точки збору у різних місцях Львова будуть працювати ще 5 лютого. Їхній перелік можна переглянути тут. Також можна самостійно привезти використану ялинку на вул. Замарстинівську, 167а (ЛКП «Зелений Львів»).
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