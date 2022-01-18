Приносити ялинки можна до 25 січня

Мешканці Львівської громади можуть здати свої новорічні ялинки на утилізацію. У кожному населеному пункті визначили пункти збору дерев на утилізацію, звідки їх організовано вивезуть для переробки на вторсировину.

ЛКП «Зелений Львів» вивозитиме живі ялинки 25 січня, починаючи із 14:00. До цього часу їх можна складати у таких точках:

м. Дубляни – вул. Шевченка, 27;

с. Ситихів – біля Народного дому;

с. Малі Підліски – вул. Чорновола, 4;

смт. Брюховичі – вул. Незалежності України, 16а (поруч з ЦНАПом);

с. Малехів – вул. Шевченка, 1В (за стадіоном);

с. Великі Грибовичі – вул. Садова, 2;

с. Малі Грибовичі – вул. Зелена, 1;

с. Збиранка – вул. Сонячна, 10;

с. Гряда – вул. Смеречанського, 72;

с. Воля-Гомулецька – вул. Зелена, 16;

с. Завадів – вул. Шевченка, 50;

с. Зашків – вул. Коновальця, 162;

с. Зарудці – вул. Франка, 89;

м. Винники – вул. Галицька, 71 (КП “Добробут”);

смт. Рудне – вул. Короленка,1 (територія колишньої сільської ради);

с. Лисиничі – вул. Кривоноса (контейнерний майданчик № 1, біля ЦНАПу);

с. Підбірці – вул. Митрополита Яхимовича (контейнерний майданчик, напроти Народного дому);

с. Рясне Руське – площа Незалежності, 1.

Як додали в департаменті з питань поводження з відходами Львівської ЛМР, 15 січня на міську компостувальну станцію вже зібрали понад 400 кг ялинок. Мобільні точки збору у різних місцях Львова будуть працювати ще 5 лютого. Їхній перелік можна переглянути тут. Також можна самостійно привезти використану ялинку на вул. Замарстинівську, 167а (ЛКП «Зелений Львів»).