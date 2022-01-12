15 січня та 5 лютого у Львові можна здати новорічні ялинки у мобільні пункти збору. У місті буде шість локацій, куди можна привезти ялинки. Також у міськраді розповідають, що протягом кількох днів дерева можна буде залишати й поруч із сміттєвими контейнерами.

«Ще тривають різдвяні свята, та люди вже інтенсивно нас запитують, що робити з новорічними ялинками, позаяк планують скоро їх розбирати. Тому ми напрацювали зручний механізм для мешканців нашої громади, щоб всі ялинки потрапили на перероблення, а не їхали на сміттєзвалища», – розповіла Оксана Кошак, директорка департаменту з питань поводження з відходами ЛМР.

Зокрема, 15 січня та 5 лютого, з 11:00 до 15:00 мобільні пункти збору будуть розміщені за такими адресами:

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. В. Великого, 14 а (вхід в кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул. Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола (на площі поруч із шиномонтажем «Шипшина»);

вул. Хоткевича (вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Крім цього, використані ялинки щоденно можна здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167а (ЛКП «Зелений Львів»).

У ніч з 22 на 23 січня та в ніч з 29 на 30 січня також будуть вивозити ялинки від мешканців ОСББ. З будинків, які обслуговують управляючі компанії, вивозитимуть ялинки в понеділок 24 і 31 січня. Мешканцям потрібно винести ялинку на сміттєвий майданчик, та в жодному разі не викидати в контейнер, а покласти біля нього.

У місті працює компостувальна станція, завдяки якій святкові дерева перетворяться у добриво. Тому ялинку також можна самостійно вивезти одразу на станцію, на вул. Пластова, 13.

Усі зібрані ялинки будуть використані в якості вторинної сировини.