Дмитро Ярош очолює Українську добровольчу армію з 2015 року

Командувача Української добровольчої армії, екс-лідера «Правого сектору» та нардепа VIII скликання Дмитра Яроша призначили радником головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про призначення повідомив сам Ярош у Facebook у вівторок, 2 листопада. Він також опублікував спільне із Залужним фото та показав своє нове посвідчення.

«Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача ЗСУ. Дякую за довіру! Разом переможемо!», – написав Ярош.

Зазначимо, що екс-командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного призначили головнокомандувачем Збройних сил України ще 27 липня 2021 року. Він замінив Руслана Хомчака, який перебував на цій посаді з травня 2019 року.

Дмитро Ярош і його організація «Правий сектор» стали широко відомими в Україні в січні 2014 року під час протестів на Майдані. До Верховної Ради потрапив на позачергових виборах в 2014 році як мажоритарник-самовисуванець. Наприкінці 2015 року вийшов з «Правого сектору» та оголосив про створення власної політсили «Державницька ініціатива Яроша». Ще раз балотувався до парламенту у 2019 році від ВО «Свобода», але не пройшов.

Після виходу із «Правого сектору» у 2015 році, Ярош очолив Українську добровольчу армію. Вона почала створюватися на базі підрозділів Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», що брали участь у бойових діях на Донбасі, — 5-го і 8-го батальйонів та медичного батальйону «Госпітальєри». Після оголошення про вихід із ДУК-ПС відповідні батальйони в ДУК були розформовані.