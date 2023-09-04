Під час Днів європейської спадщини знайомитимуть з мистецтвом яворівської забавки, що входить до нематеріальної культурної спадщини України

У найближчий вікенд, 8-10 вересня, у Львові відбудуться Дні європейської спадщини. Під час запланованих подій мешканці і гості міста зможуть дізнатись про живу спадщину Львова і регіону. Організатори запланували 68 подій, участь у яких є безкоштовною, але потрібно зареєструватись, кількість місць обмежена.

Цьогорічною темою вже 13-х Днів європейської спадщини, що відбуваються у Львові, буде «Жива спадщина» – фольклор, кухня, звичаї і обряди, народні святкування, знання і практики. Зокрема, учасники подій зможуть краще вивчити традиції святкувань на Галичині, місцеві говірки, ознайомитись з гастрономічною спадщиною регіону. Окрім того, багато розповідатимуть про народні ремесла – вишивання, писанкарство, гончарство, а також вінтажне мистецтво, парфумерну та аптекарську справу у Львові, традиції міського садівництва, виготовлення іграшок.

«Історичний контекст, із його динамічними змінами та особливостями, багатонаціональне міське середовище, пам’ять поколінь та тяглість традицій сформували особливий культурний ландшафт міста. Жива спадщина Львова генетично пов’язана із народною українською традицією. Міські культурні практики формувались не лише завдяки етнічній взаємодії та загальним європейським тенденціям, а через адаптацію народних елементів українського села. То ж цього року Дні європейської спадщини поєднають традиційні практики нематеріальної культури регіону, із культурними цінностями міського середовища», – зазначають організатори.

Багато подій пов’язані із природніми об’єктами міста: запланована прогулянка територією парку Знесіння, Стрийського парку, знайомство з традиціями міського садівництва. Частина подій відбудеться у львівському скансені. Там можна буде ознайомитися з галицькими піснями, грою на унікальних музичних інструментах, скуштувати яворівський пиріг.

Заплановані події відбуватимуться у форматі екскурсій, майстер-класів, лекцій, пікнік-презентацій, вистав, концертів, співочих посиденьок, переглядів домашніх слайдів. Реєстрація на події вже стартувала і триватиме до 7 вересня 17:00. Повна програма – за посиланням.