Дніпряни оформили дубль, поклавши золоті медалі в Кубок

У суботу, 3 травня, у баскетбольній Суперлізі відбувся вирішальний третій матч, в якому визначився чемпіон України. Більше пощастило чинному переможцю першості «Дніпро», який з перевагою у три очки здолав «Київ-Баскет», і поклав золоті медалі в Кубок, який здобув раніше.

Плейоф Суперліги. Серія за 1 місце, третій матч

«Дніпро» (Дніпро) – «Київ-Баскет» (Київ) – 69:66 (19:13, 17:13, 20:16, 13:24) (рахунок у серії – 2:1)

У першому матчі «Дніпро» повів у фінальній серії, здобувши перемогу на домашньому майданчику (89:70), однак у другій грі столичний клуб реабілітувався за поразку (73:56). Як наслідок, все знову вирішувалось у Дніпрі.

Гості провалили першу чверть, поступившись супернику 6-ма очками. У другому та третьому періодах дніпряни продовжили збільшувати свою перевагу, додавши до загального рахунку ще +8. В останній чверті кияни відіграли 11 пунктів, але для загального успіху не вистачило одного триочкового кидка.

«Дніпро» вдруге поспіль став чемпіоном України – минулого року у фінальній серії команда переграла «Рівне» із підсумковим рахунком 2:0. Загалом для «Дніпра» цей тріумф став третім в історії та другим в сезоні – раніше підопічні Коваля здобули перемогу в Кубку України сезону-2024/25.

Нагадаємо, напередодні «Черкаські Мавпи» у третьому матчі серії здолали «Рівне» і стали бронзовим призером Суперліги.