Кіровський районний суд Дніпра виправдав колишніх місцевих правоохоронців від звинувачень в організації «тітушок» в січні 2014 року. Про це повідомляє «Судовий репортер».

На лаві підсудних опинились екс-заступник начальника Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Хуторний і екс-заступник начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області Сергій Третьяков.

26 січня 2014 року відбувся конфлікт між учасниками мирної ходи в підтримку Євромайдану і так званими «тітушками», які, озброєні палицями і газовими балончиками, забарикадувались у дворі і приміщеннях облдержадміністрації.

За версією обвинувачення, «тітушок» на території ОДА розмістило саме керівництво поліції. В тому числі, організувало безкоштовне харчування в чиновницькій їдальні.

На територію «тітушок» проводили з автобусів у супроводі міліції. 1-3 автобуси стояли біля вул. Комсомольській. В якийсь момент група зловмисників атакувала мітингувальників, але отримала відсіч.

Потім на переговори вийшов один із співробітників ОДА. Протестувальники погоджувалися розійтися у випадку, якщо керівництво міста видасть «тітушок» і з’ясується, хто їх привів. Перемовини ні до чого не призвели, люди були обурені, тому сутички продовжувалися до сутінок, людей били кийками.

Працівники міліції, за словами свідків, реагували на дії «тітушок» байдуже і людей не захищали

У результаті провокацій і зіткнень тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 28 громадян.

На думку суду, свідки не підтвердили, що саме начальники міліції Хуторний і Третьяков керували «тітушками» та направляли їх дії. Всі інші докази теж ніяк не переконали суд і він виніс виправдувальний вирок.